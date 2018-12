Ganderkesee. Stark betrunken war eine Frau aus Ganderkesee, die die Polizei am Freitag, 21. Dezember, kontrollierte.

Eine 52-jährige Autofahrerin aus Ganderkesee hat ein Strafverfahren am Hals: Sie fuhr am Freitagabend mit viel Alkohol im Blut. Die Polizei kontrollierte die Frau, die mit ihrem Auto gegen einen Bordstein gefahren war und dabei einen Reifen beschädigt hatte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten dann fest, dass sie erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an, stellte den Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein.