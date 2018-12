Ganderkesee. Wieso es für einige Menschen zwingend notwendig ist, einmal in der Woche zur Tafel zu gehen, erzählt eine Familie aus Ganderkesee.

In den Supermarkt gehen und den Einkaufswagen mit Lebensmitteln vollpacken ist nicht für jeden eine Selbstverständlichkeit und für manche schlicht unmöglich – wie für Familie Baranow. Vor zwei Jahren kamen Elena und Alexandr Baranow mit ihren drei Kindern, Vladimir, Kristina und Michael, aus Russland nach Ganderkesee. Fast alle restlichen Familienmitglieder von Alexandr Baranow lebten bereits in Deutschland. Sie sind vor mehr als 20 Jahren als Spätaussiedler hergezogen, sagt Elena Baranowa. Für die Eheleute, beide 38 Jahre alt, sei es eine sehr schwierige Entscheidung gewesen, hinterherzukommen. „Wir haben lange überlegt. Wir wollten natürlich mit der Familie zusammensein, aber wir hatten in Russland auch ein gutes Leben und Alexandr hatte einen gut Job als Baumeister. Hier mussten wir mit allem von vorne anfangen. Vor allem mit der Sprache“, erzählt Elena Baranowa.

Deutsch lernen für einen guten Job

Beide würden momentan Deutsch lernen und Sprachprüfungen ablegen. Alexandr Baranow habe beispielsweise gerade die Prüfung für das Sprachniveau B2 hinter sich und warte jetzt auf das Ergebnis. „Es ist wichtig, dass wir die Sprache richtig lernen, damit wir eine gute Arbeit bekommen von der wir auch leben können“, sagt die 38-Jährige. Helfen würde ihr dabei auch, dass sie zeitweise im Airfield Hotel & Restaurant am Flugplatz Ganderkesee arbeitet. „Das sind so tolle Leute da, Chef und Kollegen. Mit denen kann ich gut reden, mich austauschen und neben der Sprache auch lernen, wie hier in Deutschland gearbeitet wird. In Russland ist das ganz anders“, sagt sie. Alexandr sei auch gerade auf Jobsuche, um in seinem Beruf arbeiten zu können, müssten aber auch noch einige seiner Zeugnisse in Deutschland anerkannt werden. „Also haben wir im Moment natürlich auch nicht so viel Geld zur Verfügung“, erklärt Elena Baranowa. Deshalb nutzt die Familie seit ungefähr eineinhalb Jahren das Angebot der Tafel. Jeden Mittwoch geht Elena Baranowa zur Ausgabestelle in Ganderkesee und holt Lebensmittel, damit die Familie über die Woche mit Essen versorgt ist.

Viel Dankbarkeit und Kuchen

„Ohne die Tafel wäre es wahnsinnig schwierig. Das ist eine enorme Hilfe für uns. Wir kriegen viel Obst und Gemüse, Speisequark und mal Würstchen und den Rest kaufen wir dann im Laden. So kriegen wir das gut hin“, sagt die 38-Jährige und betont: „Wir sind sehr dankbar für die Hilfe. Und das sind so liebe Leute bei der Tafel. Die sind immer so nett und freundlich.“ Deshalb habe sie auch für die ehrenamtlichen Helfer gebacken. „Und sie haben sich auch sehr darüber gefreut. Das war ein schönes Gefühl“, sagt Elena Baranowa.