Hoykenkamp. Über eine Spende ihres Fördervereins kann sich die Kita Schatzinsel in Hoykenkamp freuen.

Die frohe Botschaft überbrachten gestern Jeanette Couturier und Janine Taut vom Förderverein. Diese umfasste mehrere Aspekte. Der Größte sind die gesponserten Kurse der musikalischen Früherziehung, 60 Kurse á 30 Minuten für alle sechs Gruppen. Dabei werden die Kita-Kinder altersgerecht an die Musik herangeführt. Passend dazu gibt es 80 „Egg-Shaker“, also eierförmige Rasseln. Nicht zuletzt bekommt die Kita auch ein neues Eingangsschuld. Damit umfasse die Spende einen Wert von etwa 1900 Euro, teilten Couturier und Taut in der Kita mit.

Die Spendenübergabe bettete sich ein in die Weihnachtsfeier der Kita, zu der auch Jan Frerichs von der Musikschule Ganderkesee nach Hoykenkamp kam. Gemeinsam mit den Kita-Kindern und dem Personal sang er fröhliche Weihnachtslieder und spielte dazu auf der Gitarre. Demnächst dann auch mit den „Egg-Shakern.“