Ganderkesee. Unbekannte Täter sind am Mittwoch in ein Auto eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebe sind am Mittwochabend am Nordenholzer Weg in ein Auto eingebrochen. Die Täter zerschlugen zwischen 17.50 und 19 Uhr eine Seitenscheibe des grauen Mazda und stahlen eine Aktentasche aus dem Fahrzeug. Der Schaden am Mazda wurde auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen unter Telefon (04431) 941115.