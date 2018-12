Ganderkesee. Ein Abschleppwagen ist in der Nacht zu Mittwoch, 19. Dezember 2018, von Unbekannten vom Gelände einer Kfz-Werkstatt in Ganderkesee entwendet worden.

Ein silberner Abschleppwagen des Herstellers Daimler Benz ist von Unbekannten vom Gelände einer Kfz-Werkstatt in Ganderkesee entwendet worden. Mitarbeiter des Betriebs im Gewerbegebiet an der Schulze-Delitzsch-Straße (Westtangente) stellten den Diebstahl nach Mitteilung der Polizei am Mittwoch, 19. Dezember 2018, gegen 8 Uhr fest. Zuletzt hatten sie den Abschleppwagen am Dienstag, 18. Dezember 2018, nach Feierabend um 19.30 Uhr gesehen. Der Wert des mit einer Seilwinde versehenen Transporters wurde den Angaben zufolge auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen