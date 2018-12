Ganderkesee. Die Polizei konnte eine 75-Jährige aus Ganderkesee nach einer Unfallflucht am 19. Dezember 2018 ermitteln.

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwoch, 19. Dezember 2018, gegen 17.15 Uhr einen Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Rudolf-Diesel-Straße in Ganderkesee beobachtet. Ein Opel stieß nach Mitteilung der Polizei beim Ausparken gegen einen stehenden Mercedes, an dem Schäden in Höhe von ungefähr 500 Euro entstanden. Im Anschluss an den Zusammenstoß setzte die Verursacherin jedoch ihre Fahrt fort. Die Zeugin hinterließ eine Notiz am beschädigten Mercedes und sorgte so für eine schnelle Aufklärung. Der Opel konnte mit entsprechenden Schäden an der Halteranschrift in Ganderkesee festgestellt werden. Gegen die 75-jährige Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.