Das Feuer hat den Anbau des kleinen Hauses zerstört. Foto: Nonstopnews

Harpstedt. Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwoch, 19. Dezember, gegen 20.45 Uhr der Anbau eines kleinen Hauses in der Bauerschaft Holzhausen bei Harpstedt in Brand geraten.