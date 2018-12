Party-Bescherung an den Feiertagen MEC öffnen

Die Housedestroyer wollen es Weihnachten in Hude krachen lassen. Foto: Thomas Weber

Hude Für alle, die an Weihnachten feiern gehen möchten, organisiert das Burgdorfparty-Team wieder die Weihnachtsfeten in der Halle am Huder Bach – mit Millennium- und House-Hits.