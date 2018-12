Ganderkesee. Es kann bald losgehen: Mit dem Ausbau von gleich fünf Straßen im Bereich der Dürerstraße in Ganderkesee steht der Start für das neue „Maßnahmenprogramm Straßenbau“ kurz bevor. Geplante Kosten: rund zwei Millionen Euro. Die Anlieger müssen nichts zahlen.

Auf die Anwohner der Straße Am Schießstand, der Dürer-, Rembrandt- und Rubensstraße sowie des Nordwegs bis hin zum Richtweg in Ganderkesee kommen ab nächstem Jahr unruhige Zeiten zu. Allerdings dürften sie damit gut leben können. Schließlich geht es um die längst fällige Erneuerung ihrer Straßen – und das, ohne einen Euro dazu zu zahlen. Wann, wo zuerst und wie es genau losgeht, ist nach Angaben von Henning Kahl, Fachdienstleiter Tiefbau, derzeit jedoch noch nicht ganz klar. Die Pläne für den Umbau liegen zwar schon lange vor, derzeit müssten aber noch Gespräche mit dem Energieversorger EWE und dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband geführt werden, ob denn noch Strom- und Trinkwasserleitungen erneuert werden müssen. Aber Anfang des nächsten Jahres müsste alles geklärt sein, sagt Kahl. Dann würden die Anlieger über das Vorhaben informiert. „Und danach sollten wir ab Frühjahr auch in Gang kommen“ – wenn nichts Unerwartetes dazwischenkommt. Geschätzte Bauzeit: zwei bis zweieinhalb Jahre.

„Maßnahmenprogramm Straßenbau“

Mit diesem Zwei-Millionen-Euro-Projekt startet die Gemeinde Ganderkesee nicht nur das neuaufgelegte „Maßnahmenprogramm Straßenbau“ mit derzeit 22 Straßen und Wegen, die bis 2023 repariert oder erstausgebaut werden sollen. Es geht beim Ausbau der fünf Straßen auch um eine der größten Investitionen in der Gemeinde im nächsten Jahr – neben Freibadsanierung und Bau der beiden Kindertagesstätten in Ganderkesee südlich Oldenburger Straße und Bookholzberg-Bargup.

Straßenausbaubeitragssatzung gekippt

Bereits viele Jahre wurde über die Reparatur der Straßen diskutiert, die sich in einem äußerst schlechten Zustand befinden. Denn nach über 50 Jahren sind sie laut Kahl mit Unterhaltungsmitteln vom Kommunalservice Nordwest nicht mehr zu sanieren. Vielmehr müssen die Fahrbahnen mit hohem Aufwand erneuert werden, hieß es schon vor Jahren. Und das sollten zunächst die Anwohner mitfinanzieren – bis die Politik Ende des vergangenen Jahres die Straßenausbaubeitragssatzung kippte. Das Resultat: Anders als beispielsweise die Anlieger der Fockestraße, die für den Erstausbau ihrer Straße zahlen müssen, geht es den Bewohnern der „Malerstraßen“ nicht ans Portemonnaie. Wäre die Satzung nicht abgeschafft worden, hätten sie insgesamt 1,1 Millionen Euro zahlen müssen, informiert der Fachdienstleiter Tiefbau.

Auch Bodenuntersuchung notwendig

Kahl schätzt die Kosten für den Straßenausbau auf rund 1,78 Millionen Euro. Dazu kämen noch 250.000 Euro für den Regenwasserkanal, der zum Teil saniert, zum Teil neu gelegt werden müsse. Darüber hinaus müssten die Böden genauer unter die Lupe genommen werden. Der Grund: Es sei jetzt schon erkannt worden, dass sie durch Teer belastet seien.

Gehweg soll auf 2,5 Meter verbreitert werden

Nicht ausgebaut werden soll der Kreuzungsbereich Habbrügger Weg/Am Schießstand. „Da besteht kein Handlungsbedarf“, erklärt Kahl. Die Straßen Am Schießstand und Dürerstraße vor der Grundschule, etwa 370 Meter lang, sollen fünf beziehungsweise sechs Meter breit sein, sodass sich Autos, Müllfahrzeuge und Busse auch begegnen können. Der bislang schmale Gehweg, auf dem auch Kinder mit dem Rad fahren können, soll auf 2,5 Meter verbreitert werden. Um das zu realisieren, seien noch Gespräche mit dem Schützenverein zu führen, um einen kleinen Streifen von dessen Grundstück abzukaufen. „Da werden wir auch eine Lösung finden“, ist Kahl zuversichtlich. Beim zweiten, 210 Meter langen Teil der Dürerstraße ist die Straße fünf Meter breit, an beiden Seiten haben die Gehwege eine Breite von zwei Metern. Der 60 Meter lange Nordweg-Abschnitt ist ebenfalls fünf Meter und die beiden Gehwege dort 1,3 Meter breit. Weitere Infos: Asphaltdecke und Tempo 30. Dagegen werden aus der Rubens- und der Rembrandtstraße, jeweils 100 Meter lang, verkehrsberuhigte Bereiche mit gepflasterter Straße.

Grünanlagen zur Temporeduzierung

Auf dem Nordweg und auf der Dürerstraße sind ein paar geschwindigkeitsreduzierende Elemente in Form von Beeten vorgesehen. Und auch vor der Schule soll es Einengungen geben. Im neuen verkehrsberuhigten Bereich werde künftig wegen neuer Grünanlagen nur an ein paar Stellen Begegnungsverkehr möglich sein.

Anzeige Anzeige

Mal voll, mal halbseitig gesperrt

Um Zeit und Geld zu sparen, sei eine Vollsperrung zwar effektiver, sagt der Fachdienstleiter. „Und da, wo es geht, werden wir es auch machen“, aber sonst werde halbseitig gesperrt. Wichtig sei eine gute Regelung für die Schulbusse, die Müllwagen und die Rettungsfahrzeuge. Außerdem gelte es, alles so zu lösen, dass der Schulbetrieb sicher über die Bühne geht, erklärt Kahl.