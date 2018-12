Wildeshausen. Am Dienstag hat es in Wildeshausen gleich zwei Mal gekracht. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Außerdem entstanden Tausende Euro Schaden.

Tausende Euro Schaden und mehrere verletzte Personen – das Ergebnis von zwei Unfällen, die am Dienstag in Wildeshausen passiert sind. Das erste Mal krachte es auf der L882 gegen 12.45 Uhr. Ein 64-jähriger Mann aus Ganderkesee war mit seinem Opel auf der Straße Bauerschaft Klein-Kneten in Richtung Goldenstedt unterwegs. Auf dem Beifahrersitz saß seine 61-jährige Ehefrau. Ein 53-jähriger VW-Fahrer aus Göttingen fuhr zeitgleich von der K246 auf die Kreuzung.

VW-Fahrer übersieht Opel

Dabei übersah er den von rechts kommenden Opel. Der 64-Jährige leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß beider Fahrzeuge aber nicht mehr verhindern. Er fuhr frontal in die Beifahrerseite des VW. Beide Insassen im Opel klagten über Schmerzen, lehnten eine Untersuchung im Krankenhaus aber ab. Der 53-jährige Fahrer des VW und sein 25-jähriger Beifahrer erlitten ebenfalls leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Zweiter Unfall auf der Harpstedter Straße

Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Der zweite Unfall passierte gegen 14.35 Uhr. Ein 48-jähriger Mann aus Großenkneten fuhr mit seinem Kleintransporter auf der Harpstedter Straße. In Höhe der Straße Am alten Sportplatz musste er verkehrsbedingt halten. Die folgende Fahrerin eines BMW, eine 42-jährige Frau aus Wildeshausen, übersah das Abbremsen und fuhr mit ihrem Auto auf den Kleintransporter auf. Der Schaden wurde auf mindestens 8000 Euro geschätzt.