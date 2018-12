Falkenburg. Ein Feuer hat in der Nacht auf Montag in Falkenburg gewütet. Dass dabei keine Menschen zu Schaden kamen, ist einer Heldin auf vier Pfoten zu verdanken.

Mitten in der Nacht steht das Haus in Flammen – ein Albtraum, der für Andrea und Albrecht Hönerloh Wirklichkeit wurde. In der Nacht auf Montag schliefen die beiden, als ihre Hündin Feely sie kurz vor 2 Uhr durch lautes Bellen weckte. Albrecht Hönerloh stand auf, um nachzusehen, was los ist. Da sah er, dass der Garagentrakt an der Seite des Hauses brannte. Sofort alarmierte er die Feuerwehr.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, drohte das Feuer, auf das Wohnhaus überzugreifen. Die rund 100 Feuerwehleute aus Falkenburg, Ganderkesee, Bergedorf und Havekost konnten das verhindern. Durch Rauch und Löschwasser entstand aber enormer Schaden am Gebäude.

„Alle waren sofort da und haben geholfen“

„Ich will das noch gar nicht glauben. Wir sind aber hauptsächlich dankbar, dass wir noch leben. Ohne Feely wären wir sicherlich gestorben. Die Feuerwehr sagte uns, hätte Feely nur drei Minuten später gebellt, hätte auch das Haupthaus gebrannt“, sagt Andrea Hönerloh und ergänzt: „Sie ist unsere gute Fee. So wollten wir sie eigentlich auch damals nennen. Aber weil sich das nicht so gut rufen lässt, wurde daraus Feely.“ Dankbar sind Andrea und Albrecht Hönerloh nicht nur ihrer fast zwölf Jahre alten Mischlingshündin, sondern auch den Feuerwehrleuten und ihren Nachbarn. „Wir sind so beeindruckt von der Leistung und der Menschlichkeit der Feuerwehr“, sagt Andrea Hönerloh. Die Einsatzkräfte retteten alte Familienfotos und halfen auch dabei, eine ihrer drei Katzen zu suchen, die zum Brandzeitpunkt nicht aufzufinden war, berichten die Hönerlohs.

„Und auch die Dorfgemeinschaft ist unglaublich. Alle waren sofort da und haben geholfen. Viele haben uns angeboten, dass wir jederzeit bei ihnen unterkommen können“, sagt Andrea Hönerloh als eine Freundin gerade Mittagessen vorbeibringt, was sie auch schon einen Tag zuvor getan hat. „Es ist unglaublich schön, wie viel Unterstützung wir von so vielen Leuten bekommen“, sagt die Falkenburgerin.

Brandursache unklar

Wie es jetzt für die Hönerlohs, Feely und ihre Katzen weitergeht, ist noch ungewiss – genauso wie die Brandursache. „Es war wohl keine Brandstiftung. Aber was da genau passiert ist, ist noch komplett unklar“, so Andrea Hönerloh.

„Wir müssen uns jetzt erst mal zusammensetzen und einen Schlachtplan machen“, sagt Albrecht Hönerloh. Denn im Haus zu bleiben, ist zumindest für die nächste Zeit keine Option. „Alles muss sortiert, ausgelagert und gesäubert werden. Dann wird man auch erst sehen, wie groß der Schaden eigentlich ist“, so die Hönerlohs.

Anzeige Anzeige

Auch ihr Weihnachtsfest werden die beiden nicht im Haus feiern können, wo es traditionell jedes Jahr mit ihren drei Kindern und ihrer restlichen Familie stattfindet. „Es ist ein schwerer materieller Schaden entstanden. Aber wir leben alle. Das ist das Wichtigste. Wir sind guten Mutes und werden sehen, wie es weitergeht“, sagt Andrea Hönerloh.