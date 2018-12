Bei Abbiegemanöver in Tweelbäke in Laster gefahren MEC öffnen

Die Polizei ist am Dienstag zu einem Unfall nach Tweelbäke gerufen worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Tweelbäke. Zwei Personen sind am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Tweelbäke in der Gemeinde Hude leicht verletzt worden.