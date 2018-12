Ganderkesee. Ein Lasterfahrer hat in Huntlosen eine Bahnschranke beschädigt. Er wollte anscheinend noch schnell über die Schienen, als sich die Schranke bereits absenkte.

Der Fahrer eines weißen Lasters hat am Montag, 17. Dezember, gegen 13.45 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Wilhelmstraße in Huntlosen verursacht. Er befuhr laut Polizeiangaben mit seinem Laster die Hegeler-Wald-Straße und fuhr in Richtung Ziegelhof. Trotz des akustischen Warnsignals und der sich bereits schließenden Schranken überquerte er den Bahnübergang. Durch das Heck, des weißen Fahrzeugs, das auf der offenen Ladefläche vermutlich einen Metallcontainer transportierte, wurde eine der Schranken beschädigt.

Fahrerflucht begangen

Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (04431)941115 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.