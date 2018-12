Ganderkesee. Carola Hüttenmüller hat 30 Jahre in der Pflege gearbeitet. Im April dieses Jahres hat sie diesen Beruf aufgegeben, weil sie in ihren Augen den Patienten nicht mehr helfen konnte. Nun will sie die Pflege-Missstände in Ganderkesee bekämpfen – und hofft auf ihre Ex-Kollegen.

In Ganderkesee und im Landkreis herrscht akuter Pflege-Notstand – das will Carola Hüttenmüller, Diplom-Pflegewirtin und Palliativpflegefachkraft, nicht mehr hinnehmen und appelliert an die Pflegefachkräfte und Pflegeeinrichtungen in Ganderkesee und umzu, jetzt zu handeln. Hüttenmüller ist zwar seit April gar nicht mehr in dem Berufsfeld tätig, sieht es aber dennoch als ihre Pflicht, gegen den Fachkräftemangel anzugehen und hofft dabei auf Unterstützung ihrer Ex-Kollegen.

„Der prekäre Fachkräftemangel spitzt sich deutlich zu. Direkt vor unserer Haustür. Er betrifft nicht nur die ambulante Pflege, sondern auch die Seniorenheime, Krankenhäuer und Hospize“, sagt Hüttenmüller. Sie selbst hat viele Jahre als akademisierte Pflegefachkraft in der ambulanten Krankenpflege in Ganderkesee gearbeitet und habe dort den akuten Pflege-Notstand hautnah zu spüren bekommen. Nicht nur beruflich, sondern auch als pflegende Angehörige, berichtet Hüttenmüller.

Mit Ohnmachtsgefühl allein

Ab 2011 war sie als zertifizierte Pflegeberaterin tätig. Im Frühjahr 2018 hat sie nach 30 Jahren ihren Beruf aufgegeben, „aus purem Selbstschutz, weil ich den Menschen einfach nicht helfen konnte“, wie sie sagt. Denn zu ihrer Arbeit gehörte unter anderem der Vermittlungskontakt zu Pflegediensten. „Als Pflegeberaterin konnte ich die hilfesuchenden Menschen zunehmend schlechter an ambulante Pflegedienste oder an stationäre Einrichtungen vermitteln. Ich erhielt Absagen über Absagen, da die Einrichtungen aufgrund großer Nachfrage und zu wenig Personal, nur noch über sehr geringe Kapazitäten verfügten“, so Hüttenmüller. Sie habe die Situation bei den Kranken-und Pflegekassen sowie ihrer Gewerkschaft und ihrem Berufsverband gemeldet. „Doch leider blieben meine Kolleginnen und Kollegen und ich mit einem Ohnmachtsgefühl allein“, erklärt Hüttenmüller und ergänzt: „Damit muss Schluss sein. Wir dürfen nicht schweigen. Wir sind in der Pflicht, diese Missstände aufzuzeigen. In diesem Beruf tun wir etwas für die gesamte Gesellschaft, genauso wie Ärzte, Polizei und Feuerwehr und wir müssen auch in diesem Atemzug genannt werden. Wir möchten den pflegerischen Beruf professionell ausführen. Das darf nicht zu einem menschenunwürdigen Fließbandjob zu Lasten der Schwächsten verkommen“.

„Es muss etwas passieren. Irgendetwas müssen wir tun“

Ihr gehe es vor allem darum, die Fakten über die Missstände aufzuzeigen und sich damit geschlossen an die Politik zu wenden. „Fakt ist doch, dass sich der Pflegefachkräftemangel in unserem Land extrem negativ auf unser Gemeinwohl auswirkt. Daher sollte es sich lohnen, sich offen und unermüdlich, für ein starkes pflegerisches Gesundheitssystem einzusetzen. Das heißt, Missstände zu bündeln und den zuständigen Politikern wieder und wieder zukommen zulassen“, so Hüttenmüller.

Deshalb schlägt sie vor, dass sich Pflegeeinrichtungen und Pflegefachkräfte vor Ort zusammenschließen, um einem offenen Brief an das Bundesministerium für Gesundheit zu verfassen. Nach dem Motto „Gemeinsam und unermüdlich unterrichten wir das Bundesministerium für Gesundheit über die prekäre Pflegenotstandslage vor Ort. Denn aktive Pflegefachkräfte und Einrichtungsleitende stehen doch in der Verantwortung, die Missstände aufzuzeigen, um Schlimmeres zu verhindern“. Es müsse etwas passieren. „Irgendetwas müssen wir tun, um etwas zu ändern und zu bewegen“, betont Hüttenmüller.

Interessierte können sich per E-Mail an carola@huettenmueller.de melden.