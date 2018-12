Bookholzberg/Schönemoor Einige Bürger haben ihre Weihnachtsbäume noch gar nicht gekauft, da bieten zum Beispiel schon die Jugendfeuerwehren Bookholzberg und Schierbrok-Schönemoor an, Anfang nächsten Jahres ausgediente Tannenbäume wieder abzuholen. Die Sammelaktion findet am Samstag, 5. Januar, ab 9 Uhr statt.

Wer seinen Weihnachtsbaum wieder loswerden möchte, muss sich allerdings zuvor anmelden. Am Abholtag sind die Jugendwehren dann den ganzen Tag über in mehreren Gruppen unterwegs, um die Bäume gegen eine kleine Spende von zu Hause abzuholen. Die Bookholzberger sind in Bookholzberg, Teilen von Rethorn, Neuenlande, Hohenböken und Grüppenbühren auf Tour. Die Jugend aus Schierbrok und Schönemoor sammelt in Schierbrok, Schönemoor, Stenum, Heide, Hoykenkamp sowie Teilen von Elmeloh und Rethorn.

Anmeldungen notwendig

Anmeldungen sind online unter https://feuerwehrganderkesee.de/jf-schierbrok-schoenemoor/tannenbaumaktion möglich oder unter folgenden Telefonnummern: unter (0174) 4507569 für den Bereich Bookholzberg sowie unter (04223) 7076188 oder 925686 für Schierbrok, Schönemoor und Umgebung.