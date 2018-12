Aladdin Haddad gibt ein Konzert in Ganderkesee. Foto: M. C. Gil

Ganderkesee. Mit „Zauber der Gitarrenmusik“ ist das Konzert überschrieben, das Aladdin Haddad am Freitag, 25. Januar, im Haus Müller am Ring 24 in Ganderkesee geben will. Beginn ist um 19 Uhr.