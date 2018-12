Bei eine Schlägerei in Wildeshausen ist ein Jugendlicher leicht verletzt worden. Symbolfoto: Colourbox.de

Wildeshausen. Zu einer Schlägerei ist es am Samstag in der Nacht in und vor einem Schnellrestaurant an der Immelmannstraße in Wildeshausen gekommen. Bei dieser Auseinandersetzung unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist laut Polizei ein 16-Jähriger leicht im Gesicht verletzt worden.