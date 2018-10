Ganderkesee. Mit „piano e forte“ wird der Reigen der Rathauskonzerte Ganderkesee am Samstag, 24. November, eingeläutet. In den vier Konzerten, die bis Anfang Mai vorgesehen sind, verspricht Stefan Lindemann, Vorsitzender des Vereins Rathauskonzerte, eine bunte Mischung mit Uraufführung und Spieluhren.

Musik aus dem Barock, Werke von Beethoven bis Arvo Pärt, erstmals eine Matinee am Sonntagvormittag, Musiken für Spieluhren und möglicherweise eine Uraufführung aus der Feder von Stefan Lindemann, Vorsitzender des Vereins Rathauskonzerte Ganderkesee – das Konzertpublikum kann sich bei den vier Rathauskonzerten, die in der Zeit von Ende November bis Anfang Mai nächsten Jahres gegeben werden, auf eine bunte, vielfältige musikalische Mischung freuen. Am Freitag stellte Lindemann das Programm im Detail vor.

Artem Yasynskyy erneut zu Gast

Zunächst wird am Samstag, 24. November, Artem Yasynskyy in Ganderkesee erwartet. Der Pianist war unter anderem schon in Delmenhorst und auch schon mal in der inzwischen eingestellten Concerto-Reihe im Kulturhaus Müller zu hören. Unter dem Titel „piano e forte“ präsentiert der Künstler aus der Ukraine, der auch schon in der Carnegie Hall in New York gespielt hat, unter anderem Werke von Bach, Beethoven und Prokofieff. Zu hören ist Yasynskyy, den Lindemann als „Klangzauberer“ bezeichnet, ab 19.30 Uhr.

Erstmals Matinee

Weil mehrfach der Wunsch an ihn herangetragen sei, in der dunklen Jahreszeit nicht immer nur abends Konzerte anzubieten, gibt es am Sonntag, 27. Januar, etwas Neues: Dann findet ab 11.30 Uhr eine Matinee im Rathaus statt, bei der Cellist Daniel Sorour und Pianistin Ninon Gloger Stücke von Johann Sebastian Bach bis Arvo Pärt spielen. Das Konzert soll etwa 70 Minuten dauern und ist laut Lindemann zwischen Gottesdienst-Ende und Mittagessen angesiedelt.

Uraufführung mit Wupper-Trio geplant

„Auf dreierlei Art“ heißt es am Samstag, 23. März, dann wieder ab 19.30 Uhr. Pianist Andreas Hering, Klarinettistin Sayaka Schmuck und Geigenprofessorin Barbara Buntrock kommen als Wupper-Trio nach Ganderkesee, um Werke von Beethoven, Piazolla und Bruch vorzustellen. Möglicherweise wird es auch eine Uraufführung von Lindemann geben. Sein Kommentar: „Ich bin da guter Hoffnung. Mal sehen, ob die Musiker das hinkriegen.“

„Ganz anderer Sound“ mit Spieluhren

Beendet wird der Konzertreigen mit „neuen Klängen, vertrauten Melodien“, die das Ensemble Il Lusorius am Sonntag, 4. Mai, 19.30 Uhr, präsentieren will. Die Gruppe mit Meike Herzig, Annette Maye und Albrecht Maurer gründete sich im Herbst 2014, angeregt von der Idee, Spieluhren als Quelle für eine neuartige musikalische Reise zu kreieren. „Das ist dann ein ganz anderer Sound“, sagt Lindemann. „Und es gibt was zu gucken. Denn die Spieluhren werden live gefilmt und an die Wand projiziert.“ Darüber hinaus stellt das Trio barocke Musiken vor.

Ein bis zwei Angebote pro Woche

Befürchtungen, dass ihm mal die Musiker ausgehen, hat der Veranstalter der Rathauskonzerte nicht. Im Gegenteil: „Ich kriege wöchentlich ein bis zwei Angebote. Und da geht’s um gute Qualität“, weiß Lindemann. Und die Musiker könnten sich auch auf die nicht gerade optimale Akustik einstellen – „die übrigens besser wird, wenn erst mal 60 bis 80 Zuhörer im Raum sind“.

Preise bleiben wie gehabt

Karten kosten wie gehabt 15 Euro beziehungsweise acht Euro für Schüler. Vereinsmitglieder zahlen 13 beziehungsweise sieben Euro. Verkauft wird nur an der Abendkasse beziehungsweise vor der Matinee am Sonntagvormittag.