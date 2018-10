Ganderkesee. Die Kabarettistin Sia Korthaus aus Köln war am Donnerstagabend zu Gast in Ganderkesee. Sie besitzt offenbar bereits eine kleine Fangemeinde in Ganderkesee. Bei ihrer Show „Lust auf Laster“ blieben nur wenige Stühle frei.

Vor drei Tagen sei sie noch auf Tahiti gewesen, erzählt Sia Korthaus während ihrer Show in der Ganderkeseer Oberschule. Sie lag unter Palmen, ließ sich von polynesischen Jünglingen den Rücken massieren, ein buntes Getränk in der Hand. Warum bleib ich nicht für immer hier, fragte sie sich. Aber nun, sagt sie mit kölschem Einschlag: „Bin ich froh, mich für diese Mensa hier in Ganderkesee entschieden zu haben.“

Viele Lacher auf ihrer Seite

Korthaus hat an diesem Abend viele Lacher auf ihrer Seite über Laster wie Völlerei, Wollust und Faulheit – es schien so, als könnten die meisten da mitreden. Und manch einer aus dem Publikum will der Künstlerin womöglich zurufen, er sei auch ganz froh für die Entscheidung zum Rückflug. Denn Korthaus, seit über 20 Jahren als Comedian und Kabarettistin unterwegs, hat sich seit ihrem ersten Auftritt in Ganderkesee vor ein paar Jahren hier bereits eine kleine Fangemeinde zusammengesammelt. Kaum ein Stuhl blieb unbesetzt, wohl etwas mehr als 100 Besucher zahlten Eintritt. Viele davon waren auch beim ersten Mal schon da.

Keine Angst vor einem miesen Abend

Die Leute wissen: Bei Korthaus braucht niemand Angst vor einem miesen Abend zu haben. Denn die Frau versteht ihr Fach und alle möglichen Spielarten exzellent: Sie kann mühelos in verschiedene Rollen schlüpfen, ihr Zeitgefühl, das Timing, könnte kaum besser sein. Sie besitzt Bühnenpräsenz, kann singen, mit dem Publikum parlieren, und sogar als Handpuppenspielerin ist sie toll. Eine gut ausgebildete Schauspielerin steht da auf der kleinen Bühne, der man eigentlich nur eines wünschen würde: einen echten Pianisten an ihrer Seite, kein Klavierspiel nur von Band. Ist vermutlich auch eine Preisfrage bei nur vier Liedern am Abend – denn Comedians gibt es viele, Auftrittsmöglichkeiten, wie sie die Kabarettreihe in Ganderkesee regelmäßig Kleinkünstlern bietet, sind aber rar.

Quer durch die typische Comedy-Themenwelt

Revolutionär Neues macht Korthaus bei allem Können nicht in ihrem neuen Programm „Lust auf Laster“. Stattdessen geht es einmal quer durch die typische Comedy-Themenwelt: Sex, Arbeit, Alter, Reisen in Billigfliegern, Shoppen, Diäten, Kinder, David Hasselhoff. Korthaus’ Sidekick, die Handpuppe Britta, spricht auch noch sächsisch. Es wäre schwer, ihr alles zu verzeihen, wenn sie ihr Fach nicht so gut verstehen würde. Gut auch, dass sie bei all den Lastern immer noch Prinzipien hat: keine Drogen mehr inzwischen, „nur ab und zu ein Schnäpschen und etwas Kiffen für mein Rheuma“.