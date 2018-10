Ganderkesee. Der neue Faschingsorden ist da. Die meisten Jurystimmen beim Wettbewerb um den Orden für die nächste Faschingssession in Ganderkesee entfielen wieder einmal auf Susanne Sperlings Entwurf. Damit hat sie schon drei Mal gewonnen. Faschingsauftakt ist am 11.11. im Haus Adelheide.

Zwei Clowns mit den Füßen nach oben und dem Kopf nach unten, das Motto „Ganderkesee steht Kopf“ der Session 2019 fest in den Händen, oben drüber das GGV-Logo und das Ganze vor allem in den Farben Rot und Blau – so sieht der neue Faschingsorden aus, den Uwe Meyer, Präsident der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV), und Pressesprecher Timo Vetter am Freitagnachmittag vorgestellt haben. Siegerin ist einmal mehr Susanne Sperling, die bereits fünf Mal beim Faschingsorden-Wettbewerb mitgemacht und jetzt schon drei Mal gewonnen hat.

29 Entwürfe eingereicht

Insgesamt wurden dieses Mal 29 Entwürfe eingereicht. „Das ist absoluter Rekord“, sagte Vetter. Dadurch hatte die Jury bei der Auswahl die Qual der Wahl, entschied sich am Ende aber mit drei Stimmen Vorsprung für die 49-Jährige. Auf ihren Vorschlag entfielen 15 von 55 abgegebenen Stimmen. Ihr Kommentar: „Ich hatte zwar früher mal Kunst als Prüfungsfach. Aber sonst eigentlich nie mehr damit zu tun.“ Und zur Kurzbeschreibung ihres Ordens: „Relativ schlicht gehalten.“

Tochter Gina auf Platz zwei

Auf Platz zwei schob sich Gina Sperling, Tochter der Gewinnerin, die sich erstmals beteiligte und zwölf Stimmen verbuchen konnte. Die 17-Jährige ist einem größeren Faschingspublikum bekannt, weil sie zu den GGV-Funken zählt und schon oft tänzerisch die Büttenabende eingeleitet hat. Das Hauptmotiv ihres Entwurfs: zwei tanzende Funken auf dem Kopf. „Das ist natürlich mein Thema“, so die Tänzerin, die nach ihrem USA-Aufenthalt wieder auf der Bühne stehen und im nächsten Jahr auch wieder beim Ordenswettbewerb mitmachen will.

Platz drei für Anna Jonker

Platz drei geht an Anna Jonker, die früher bei der Roten, der Blauen und der Rot-Blauen Garde getanzt hat und künftig mit der Gruppe Temptation bei den Büttenabenden mit dabei sein wird. Sie hat das zweite Mal mitgemacht und sich ebenfalls für eine auf dem Kopf stehende Tänzerin entschieden. Bei den Farben auf ihrem Entwurf gibt es zwar auch Rot und Blau. Statt Gold, wie bei vielen anderen Vorschlägen, hat die 23-Jährige allerdings Silber gewählt.

1000 Faschingsorden werden angefertigt

Insgesamt werden vom Orden 1000 Exemplare angefertigt, die an diejenigen gehen, die sich um den Fasching verdient gemacht haben, sagte der GGV-Präsident. Sollten am Ende noch einige übrig sein, kann man sie kaufen. Darüber hinaus lässt die GGV 700 Pins herstellen, 400 davon seien schon vorbestellt, hieß es am Freitag.

Faschingsauftakt im Haus Adelheide

Eröffnet wird die Faschingssession traditionell am 11.11., der diesmal auf einen Sonntag fällt. Gefeiert wird wieder im Haus Adelheide, wo das Festprogramm gegen 19 Uhr beginnt. Die schlechte Nachricht für diejenigen, die den Faschingsauftakt gerne miterleben wollen und noch keine Karte haben: Es gibt voraussichtlich auch diesmal keine Tickets mehr, „weil die Karten vor allem für die vielen Faschingsaktiven gedacht sind“, wie Pressesprecher Vetter erläutert.

Anzeige Anzeige

Fete für alle nach der Proklamation

Haben Prinz Lars I. (Hüneke) und Prinzessin Julia I. (Ewig) sowie das Kinderprinzenpaar Paul I. (Frey) und Merle I. (Thiemann) abgedankt und sind die neuen Tollitäten vorgestellt, heißt es aber Fete für alle. Sobald das Faschingsprogramm beendet ist, öffnen sich die Türen – voraussichtlich gegen 22 Uhr und für fünf Euro pro Nase.

Mehr zum Fasching in Ganderkesee lesen Sie hier.