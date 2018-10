Ganderkesee. Neun Jugendliche üben in der Musikschule Ganderkesee plattdeutsche Lieder ein. Sie bereichern das Programm der Gala-Platte im Rahmen der Plattdüütschen Week Mitte November.

Fünf junge Leute an Instrumenten und vier Sängerinnen üben seit ein paar Wochen abseits der Öffentlichkeit plattdeutsche Lieder ein. Am Sonnabend, 17. November, treten sie bei Backenköhler in Stenum ins Rampenlicht: Sie bereichern das Programm der Gala-Platte im Rahmen der Plattdüütschen Week in Ganderkesee mit drei Liedern.

Arbeit mit zwei Lehrern

Im plattdeutschen Jugendmusikprojekt „Platt-Slag“ werden die jungen Leute von Carsten Schulte und Jan Frerichs von der Musikschule Ganderkesee angeleitet. „Bisher haben Sänger und Instrumentalisten getrennt voneinander geübt. In Kürze ist aber die erste gemeinsame Probe geplant“, so Carsten Schulte. „Das wird auch für uns als Musikschule eine Neuheit, denn bislang hatten wir noch keine plattdeutschen Songs im Repertoire.“ Verraten wird schon einmal, dass während der Gala-Platte „Ghostbusters“ zu hören sein wird. Den Titelsong des Films hat eine Projektteilnehmerin ins Plattdeutsche übersetzt.

Oldenburgische Landschaft als Sponsor

Der Oldenburgischen Landschaft ist es eine Herzensangelegenheit, junge Leute fürs Plattdeutsche zu begeistern. Sie unterstützt das Projekt „Platt-Slag“ mit 1000 Euro.

Karten bei der regioVHS

Die Gala-Platte beginnt am Sonnabend, 17. November, um 19.30 Uhr bei Backenköhler. Die Moderatoren Angela Hillen, Ralf Meyer und Andreas Gillerke rufen im Laufe des bunten Abends neben den Platt-Slag-Jugendlichen auch noch Lui & Fiete, Nina Arena und Rüdiger Engel, begleitet von Pianistin Monika Arnold, Annika Blancke und Helge Albrecht, Bauchredner Uwe Maas, Treckerfahrer Keno Veith, „De Meckerkring“ und Ganderkeseer Vorlesekinder auf die Bühne. Karten gibt es für 20 Euro – hintere Plätze für 16 Euro – bei der regioVHS.