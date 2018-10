Schnelltest: Thomas Franzki, Leiter der Diabetes-Selbsthilfegruppe Ganderkesee, hat am letzten Gesundheitstag in Ganderkesee Blutzuckerwerte ermittelt. Archivfoto: Yannick Richter

Ganderkesee. Parallel zum „Gantertach“ in der Ortsmitte findet am 4. November im Rathaus in Ganderkesee ein Gesundheitstag statt. Der ASG bereitet ein vielfältiges Programm vor.