Hude. Der Kulturhof Hude ist am 3. November eine gute Adresse für Freunde feier Jazz- und Lounge-Musik. Der Erlös stärkt die Bürgerstiftung Hude.

Die Bürgerstiftung Hude lädt am Sonnabend, 3. November, zu netten Gesprächen in angenehmer Atmosphäre im Kulturhof ein. Der genussvolle Abend an der Parkstraße „Jazz & Wein“. Musikalisch untermalt wird der Abend von „easy2listen“. Joe Barnickel am Piano, Matthias Wilkens am Saxophon und Martin Voss am Kontrabass begleiten Emis gefühlvoll vorgetragene Lieder. Hörproben sind im Internet unter www.easy2listen.de zu finden.

Erlös als Zinsersatz

„Zu Wein und Jazz wird es auch kleine Snacks geben“, kündigt Gerburg Schaller, die Vorsitzende der Bürgerstiftung Hude, an. Sie hofft, dass mit dem Erlös des Abends der Kapitalgrundstock der Stiftung etwas aufgefüllt werden kann. „Die Zinsen sind nach wie vor niedrig, und wir benötigen Einnahmen für unsere Aktionen.“ Dazu zählt die Wunschbaum-Aktion, die in Kürze wieder anläuft und Kindern ein Weihnachtsgeschenk beschert, die sonst weitgehend oder ganz leer ausgingen. „Außerdem haben wir neun oder zehn neue Lesepaten gefunden. Sie beginnen ihre ehrenamtlichen Einsätze in Kitas und Grundschulen in Kürze mit einer Erstausstattung der Bürgerstiftung“, ergänzt Schaller.

Vorverkauf angelaufen

„Jazz & Wein“ beginnt am Sonnabend, 3. November, um 19 Uhr im Kulturhof, Parkstraße 106, Einlass ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 18 Euro. Im Vorverkauf bei Lesen und mehr, Parkstraße 30, kosten die Karten 15 Euro.