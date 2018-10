Ein Totalschaden am Auto entstand bei einem Wildunfall in Harpstedt. Foto: Günther Richter

Harpstedt. Bei einem Wildunfall in Harpstedt ist ein Autofahrer am Mittwochabend, 17. Oktober, schwer verletzt worden. Warum es in der Gemeinde so oft kracht und was dann zu tun ist, weiß der Experte Erich Kreye.