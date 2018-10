Ganderkesee. Die eigene Kindheit liegt für viele Eltern in weiter Ferne. Trotzdem sollten sie sich am Dienstag, 17. Oktober, an ihren damaligen Lieblingsort erinnern. Anlass ist ein Buchprojekt der Grundschule Lange Straße in Ganderkesee.

„Fangen Sie einfach an, haben Sie keine Angst vor Fehlern – die werden am Ende eh korrigiert“, ermutigt Alfred Büngen die Eltern, die zur Schreibwerkstatt in die Grundschule gekommen sind. Büngen ist Leiter des Geest-Verlags, der das Buchprojekt „Mein Lieblingsort in Ganderkesee“ an der Grundschule Lange Straße betreut.

Ein Mädchen, das seine Eltern begleitet, fordert diese ebenfalls auf, ihre Lieblingsorte von früher zu beschreiben. Für Semra Puchtler ist das gar nicht so einfach. „Ich bin den Niederlanden geboren, in der Türkei aufgewachsen und lebe nun in Deutschland“, erzählt die 42-Jährige. Büngen beruhigt: Der Lieblingsort der Väter und Mütter muss nicht in Ganderkesee liegen. Puchtler nahm den Termin in der Schule wahr, um in Ruhe zu schreiben. Die Eltern können aber auch von zuhause arbeiten.

Ihren Kindern fällt die Wahl des Lieblingsortes leichter: Der sechsjährige Elyas mag den Crêpes-Laden, seine zwei Jahre ältere Schwester Selina die Bücherei. Bereits Ende September schrieben die Schüler, wo in der Gemeinde sie am liebsten sind und warum es ihnen dort gefällt. Auch Geschichten dachten sie sich zu den Plätzen aus. „Das war aber schwierig, ich musste viel überlegen“, gibt Selina zu.

Lieblingsorte von Kindern und Erwachsenen unterscheiden sich

„Oft gibt es große Unterschiede zwischen den Lieblingsorten der Erwachsenen und denen der Kinder“, weiß Büngen. „Traditionelle Orte spielen bei den Kindern keine Rolle.“ Stattdessen sind ihm zufolge Schwimmbad, Eisdiele und das Zuhause beliebt. „Es gibt aber auch überraschende Orte, mit denen keiner gerechnet hätte“, deutet der Verlagsleiter an.

Die Grundschule nimmt bereits zum zweiten Mal an dem bundesweiten Projekt teil. „Das Buch steht im Konkurrenzkampf zu den neuen Medien“, erklärt Rektor René Jonker. Zwar mache die Digitalisierung auch vor der Schule nicht halt, aber die Wichtigkeit der Bücher solle trotzdem betont werden.

So geht es im Dezember weiter

Alle Geschichten zu den Lieblingsorten werden als Buch gebunden, inklusive Übersichtskarte über alle Plätze. Das Werk wird am Dienstag, 4. Dezember, um 18 Uhr vorgestellt, zwei Tage später findet um 10.15Uhr das Nikolaus-Lesen statt. Eine Lesereise ist in dem Monat ebenfalls geplant, bei der die Orte besucht und die Geschichten dazu vorgelesen werden. Büngen hat eine Vision: „Ich wünsche mir, dass viele Menschen in Ganderkesee an einem Abend im gleichen Buch blättern – auch die, die sonst selten lesen.“