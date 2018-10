Mit mehr als zwei Promille Alkohol am Steuer in Hude erwischt MEC öffnen

In Hude ist ein alkoholisierter Autofahrer in eine Polizeikontrolle geraten. Symbolfoto: Paul Zinken/dpa

Hude. Unter erheblichem Alkoholeinfluss hat ein 51-jähriger Mann aus Hude gestanden, der am Dienstag gegen 14.15 Uhr mit seinem BMW in eine Polizeikontrolle vor seiner Haustür in Hude geraten ist. Der Mann war laut Polizei zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.