Bei zwei Einbrüchen in Ganderkesee wurden Geld und Schmuck gestohlen. Symbolfoto: dpa

Ganderkesee. Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende sowie am Montag in eine Fußpflege-Praxis und in ein Einfamilienhaus in Ganderkesee eingestiegen und haben Geld und Schmuck gestohlen.