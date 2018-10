Ganderkesee/Wildeshausen. Der 21-jährige Moustafa Zein hat ein Ziel: In vier Jahren will er Millionär sein. Und er tut etwas dafür: Anfang November eröffnet der Ganderkeseer eine weitere Filiale seiner Nachhilfeschule „eazy learning“ – die vierte seit 2016.

Dabei ging der erste Nachhilfeunterricht, den Moustafa Zein als 16-Jähriger gab, holprig los. „Mein Schüler war genauso alt wie ich, hatte aber ganz andere Themen in Mathe“, berichtet der Ganderkeseer. „Während der Stunde bin ich dann zur Toilette gegangen, um Freunde anzurufen, damit sie mir helfen.“ Die Taktik ging Zein zufolge auf: Der Schüler verbesserte sich und empfahl ihn weiter. Bald hatte Zein 15 Kunden. Egal, was die Schüler lernen mussten, der Ganderkeseer sagte zu – und musste sich teilweise dementsprechend lange vorbereiten.

Beginn im Kinderzimmer

Außerdem brauchte er Platz: Kurzerhand verwandelte er sein Schlafzimmer in ein Büro, er selbst schlief in einem Abstellraum. Zein dachte aber schon an den nächsten Schritt: „Mit 17 Jahren erzählte ich jedem, dass ich eine Nachhilfeschule aufmachen will – und wurde belächelt.“

Als er eines Tages durch Ganderkesee lief, witterte er seine Chance. Ein Bürogebäude war zu vermieten. „Also rief ich die Maklerin an“, erzählt Zein. Im September 2016 eröffnete dann die erste Filiale von „eazy learning“. Finanziert hat sich Zein nach eigenen Angaben durch Nachhilfe und Jobben in einer Shisha-Bar.

Zeins Eltern war anfangs dagegen

Zeins Eltern, die aus dem Libanon stammen, waren ihm zufolge jedoch nicht begeistert. Sie wollten, dass er studiert. „Es war ein Kampf, ich habe auch mal geheult“, erinnert er sich. Nichtsdestotrotz halfen sie ihm bei den Umbauarbeiten in seinem neuen Büro. Und er begann seinen Eltern zuliebe, nach dem Abitur Mathematik zu studieren. „Ich wusste aber, dass ich abbrechen würde.“ Das tat er ein paar Monate nach Eröffnung der Filiale dann auch.

Zein hat noch ein Foto von seinem ersten Büro, das vorher sein Schlafzimmer war. Foto: Vincent Buß



Leicht sollte es für den jungen Gründer nicht werden. Seine Nachhilfeschule war nicht die erste in Ganderkesee. „Es ist ein hart umkämpfter Markt.“ Also warb Zein viel über soziale Medien und ging auch persönlich auf Menschen zu, um Kontakte zu knüpfen. „Ich war auf jeder Veranstaltung in Ganderkesee dabei“, sagt Zein lachend.

Wie die Nachhilfeschule wachsen konnte

Die Marketing-Strategie des Ganderkeseers ging auf. Die Kundschaft sei gewachsen, er habe immer mehr Gewinn gemacht und diesen wieder investiert „Für mich habe ich wenig behalten“, sagt Zein. So konnte er sieben Monate nach seiner ersten Nachhilfeschule eine Filiale in Delmenhorst eröffnen, Anfang 2018 eine weitere in Hude und nun am 3. November den vierten Standort von „eazy learning“ in Wildeshausen.

Dort übernimmt er auch ein Institut für Lerntherapie. „Ich habe dort angerufen und gefragt, ob sie verkaufen möchten“, sagt Zein. „Die Inhaberin war erst einmal geschockt.“ Sie habe jedoch eingewilligt. In dem Institut werden Lese-Rechtschreib- und Rechenschwächen behandelt. Laut Zein eine gute Ergänzung für seine Nachhilfeschule, in der nicht nur Schüler unterrichtet werden, sondern auch Azubis oder Senioren, etwa im Umgang mit Smartphones.

So viele Schüler kommen heute

Aktuell kommen laut dem Jungunternehmer mehr als 100 Schüler zu „eazy learning“. Um diese kümmern sich rund 30 Nachhilfelehrer, meistens freiberuflich neben Studium oder Arbeit. „Ich habe viele ehemalige Mitschüler auf Facebook angeschrieben.“ Irgendwann seien auch Interessenten auf ihn zugekommen.

Dass er noch jung sei, ist laut Zein kein Problem: „Ich spiele nicht den typischen Chef.“ Sowieso findet er die klassische Abgrenzung zwischen Vorgesetztem und Angestellten veraltet. „Wir sind ein Team“, sagt der 21-Jährige. Für die Schüler sei sein Alter sogar ein Pluspunkt: Zein glaubt, dass Jugendliche von ihm Verständnis erwarteten. „Viele melden sich auch selbst an.“

Zein träumt von 1000 Standorten

An seinem Ziel, Millionär zu werden, reize ihn nicht das Geld, sondern die Herausforderung. Neben diesem ziemlich kurzfristigen Plan hat er auch ein Lebensziel: 1000 Filialen seiner Nachhilfeschule zu betreiben. Er ist zuversichtlich: „Dass ich in zwei Jahren vier Standorte eröffnet habe, hat auch keiner geglaubt.“ Das Prinzip ist noch das gleiche wie zu Beginn: „Auch, wenn wir etwas noch nicht anbieten, sollen die Leute anrufen – wir nehmen es dann rein.“