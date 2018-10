Wüsting. Urlaub ist Erholung, Seele baumeln lassen, manchmal auch ein bisschen Abenteuer. Für Menschen mit Behinderungen allerdings ist das nicht immer einfach umzusetzen. Ein Betrieb in der Gemeinde Hude hat sich auf sie spezialisiert.

Morgens um kurz vor neun ist Bettina Heinemann im Stress. Die Wurst muss auf den Teller, der Käse auch, der Kaffee in die Kannen und die Eier auf Tisch. Im Frühstücksraum nebenan sitzen die Gäste bereits am langen Tisch, in froher Erwartung, dass der Tag gleich mit Brötchen und Ei starten wird. Urlaubsstimmung auf Hof Heinemann – während in der Küche die letzten Vorbereitungen erledigt werden.

Besonderes Erlebnis für Behinderte

Es ist Tag zwei eines siebentägigen Urlaubs, der 14 Männer und Frauen der Lebenshilfe Braunschweig nach Wüsting verschlagen hat, mitten in die Natur, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen und einen am frühen Morgen der Hahn aus dem Bett holt. Ein Erlebnis, das Menschen, die an Rollstuhl und Rollator gefesselt sind, nur selten ohne Weiteres genießen können. Vor einigen Jahren arbeitete die gelernte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin auf einem Hof, auf dem körperlich und geistig behinderten Menschen lebten. „Dabei habe ich festgestellt, dass es nicht so einfach ist, für diese Menschen Gruppenquartiere zu finden. Vor allem, wenn sie im Rollstuhl sitzen.“ Und so entschloss sich die 41-Jährige, den elterlichen Betrieb in Wüsting behindertengerecht auszubauen und Urlaub auf dem Land für Menschen mit Behinderungen anzubieten.

Personenlifter und geräumige Badezimmer

Seit neun Jahren bewirtet Heinemann inzwischen Gäste auf ihrem Bauernhof, der Schwerpunkt liegt dabei auf Personen mit körperlichen und geistigen Behinderungen. Konkret heißt das: Alle Zimmer, Räume und das gesamte Gelände sind rollstuhlgerecht angelegt, zehn der mittlerweile 23 Betten höhenverstellbare Pflegebetten mit Schutzgitter. Es gibt ein großes Pflegebad mit Personenlifter und geräumige Badezimmer, in der auch die hauseigene Duschliege problemlos Platz hat.

Bettina Heinemann hat den Betrieb in Wüsting behindertengerecht ausgebaut. Fotos: Bettina Dogs-Prößler



Bettina Heinemann füllt damit offenbar eine Nische: „Wir sind inzwischen von Ostern bis Oktober so gut wie ausgebucht“, sagt die gelernte hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, die auch über eine sonderpädagogische Zusatzausbildung verfügt. Und so nehmen vor allem Menschen mit einem besonderen Ausstattungsanspruch das Ferienangebot in Wüsting in Anspruch.

„Das Schöne ist, dass die Kinder hier so entspannt herumlaufen können“

Grundsätzlich kann sich indes jeder, der Ferien auf dem Land machen möchte, bei Bettina Heinemann einmieten. „Allerdings haben wir festgestellt, dass Gäste ohne Behinderungen darauf vorbereiten werden müssen, dass wir kein gewöhnlicher Hof sind“, schildert die Betriebsleiterin. „Das fängt damit an, dass wir wegen der pflegerischen Arbeiten, die bei manchen Gästen notwendig sind, keine Doppelbetten haben.“ Dazu könne es sein, dass man auch ohne besonderen Anspruch in einem Pflegebett schlafen müsse. „So ein Bett wiegt 130 Kilo, das stelle ich nicht immer um“, schildert Heinemann. Für diejenigen aber, die etwas mehr Ausstattung benötigen, sind die Ferienwohnungen entsprechend vorbereitet. „Auch größere medizinische Versorgungen wie das Aufstellen eines Sauerstoffzeltes sind kein Problem“, so die 41-Jährige.

Manche haben noch nie Urlaub gemacht

Viele der Gäste, die auf den Ferienhof nach Wüsting kommen, stammen aus dem nördlichen Nordrhein-Westfalen und dem südlichen Niedersachsen. „Einige kommen aber auch aus der näheren und weiteren Umgebung rund um Oldenburg“, schildert Heinemann. Manche Gäste sind mehrfach behindert, „sollten sie während des Urlaubs krank werden, sind sie schnell bei ihrem Arzt, der sie und ihre Geschichte kennt“. Andere wiederum haben noch nie Urlaub gemacht. „Ist die ungewohnte Umgebung zu viel Stress, können sie ohne große Umstände nach Hause.“

Ferien wie andere Kinder erleben

Nach Hause wollen die Kinder aus dem St.-Lukas-Heim in Papenburg ganz offensichtlich noch nicht. Die 7- bis 15-Jährigen, die über den familienentlastenden Dienst hier sind, rennen quietschvergnügt über den Hof, nehmen Hund, Huhn und Hasen ins Visier, um dann gemeinschaftlich zu Zitronenkuchen und Apfelsaft im Essraum zu verschwinden. „Das Schöne ist, dass die Kinder hier so entspannt herumlaufen können“, sagt Betreuerin Sabrina Koop. Und die Ferien genießen. Wie andere Kinder auch.