Ganderkesee. Der Nabu Ganderkesee fordert, mehr für den Naturschutz zu tun. Mit Sorge sieht er auf den steigenden Flächenverbrauch durch neue Wohn- und Gewerbegebiete.

Der Nabu Ganderkesee fordert eine Aufstockung der Mittel, die für den Naturschutz in der Gemeinde Ganderkesee zur Verfügung stehen. „Millioneninvestitionen in Freizeiteinrichtungen und Infrastruktur können keine Begründung für den Verzicht auf die Erhaltung dessen sein, was unsere Natur und Landschaft so besonders macht. Im Gegenteil: Es muss weiter eine Vernetzung noch vorhandener naturnaher Bereiche geplant und vorangetrieben werden“, betont Ganderkesees Nabu-Vorsitzender Hans Fingerhut. Damit reagiert er auf eine lebhafte politische Diskussion im Gemeinderat um den Ankauf von Flächen im Nordenholzer Moor, um sie ökologisch aufzuwerten.

Diskussion beim Nabu nach Ratssitzung

Wie berichtet, wollte die CDU-Fraktion die Mittel für den Ankauf von geplanten 100.000 auf 10.000 Euro senken. Das lehnte der Rat in seiner jüngsten Sitzung allerdings mit knapper Mehrheit ab, sodass es bei der ursprünglichen Summe bleiben soll. Trotzdem nahm Fingerhut diese Debatte zum Anlass, um im Nabu-Vorstand und mit den Mitgliedern über den Stand des Naturschutzes in der Gemeinde zu diskutieren.

Besorgt über wachsenden Flächenverbrauch

Der Nabu Ganderkesee sieht laut Fingerhut mit Sorge auf einen stetig wachsenden Flächenverbrauch, um neue Baugebiete und Gewerbeflächen im Gemeindegebiet zu schaffen. Die Forderung der Naturschützer: Zur Sicherung von Naturvielfalt und Landschaftsbild müssten umfangreichere ausgleichende Maßnahmen beschlossen werden, „die über die üblichen, viel zu geringen Ausgleichsmaßnahmen wie der Anlage von bepflanzten Wällen weit hinausgehen“.

Früher größere Artenvielfalt

Ganderkesee und seine Ortschaften hätten in der Vergangenheit über ein großes Spektrum unterschiedlicher Landschaftstypen mit einer beachtlichen Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten verfügt. Inzwischen sei durch den ansteigenden Verbrauch von Flächen für Häuser und Firmen und durch die Landwirtschaft mit dem Einsatz von Unkraut- und Insektenbekämpfungsmitteln nur noch wenige Gebiete vorhanden, in denen der zuvor vorhandene Artenreichtum nicht bedroht wäre.

Fingerhut: An folgende Generationen denken

Die vorhandenen Reste ursprünglicher Landschafts- und Bodenverhältnisse müssten für die folgenden Generationen erhalten werden, fordert der Nabu. „Vorhandene Restflächen mit Mooruntergrund, aber auch die für die Gegend typischen Schlatts als Rückzugsort für sonst kaum noch vorkommende Arten sind nur mit Unterstützung der Politik durch einen nachhaltigen Schutz dauerhaft zu sichern“, meint Fingerhut: „Wie sonst sollen Sumpf-Blutauge und Fieberklee, Wiesenpieper und Neuntöter auch in kommenden Jahrzehnten in unserer Gegend überleben?“. Vor diesem Hintergrund sei gerade das Neuenlander Moor mit erhaltenswerten extensiv zu bewirtschaftenden Grünlandflächen besonders als Standort von Erhaltungsmaßnahmen geeignet.

„Fachkompetenz in der Gemeindeverwaltung“

Die Umsetzung des geforderten Strategiewechsels sollte laut Nabu-Vorsitzendem weitgehend der „Fachkompetenz in der Gemeindeverwaltung“ übertragen werden. Die Erhaltung und Verbesserung von Natur und Artenvielfalt tauge nicht als parteipolitisches Streitthema. Auch auf den „Runden Tisch Natur“ als unverbindlichem Gesprächskreis von Politik, Landwirtschaft und Naturschutzverbänden sollten diese bedeutenden Fragen der Zukunftssicherung nicht abgeschoben werden.