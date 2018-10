Was Astronauten wie Alexander Kerst so allles wissen müssen, soll am 22. Oktober in einer kindgerechten Vorlesung im Haus Müller in Ganderkesee beantwortet werden. Symbolfoto: Thomas Körbel/dpa

Ganderkesee. „Was Astronauten alles wissen müssen“ – so lautet das Thema einer kindgerechten Vorlesung, die im Sommer in der Reihe „Kinder-Uni Oldenburg“ stattgefunden hat und am Montag, 22. Oktober, noch einmal im Kulturhaus Müller in Ganderkesee zu sehen ist.