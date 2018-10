Der Polizei ist am Montag ein Treckerbrand in der Nähe von Motzen in der Gemeinde Lemwerder gemeldet worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Motzen. Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag in Motzen in der Gemeinde Lemwerder ein Traktor samt Mähwerk in Brand geraten, an dessen Steuer ein 29-jähriger Mann aus der Gemeinde Ganderkesee saß. Verletzt wurde niemand.