Ganderkesee/Wildeshausen. Der Kreisbehindertenrat stellt in Wildeshausen die inklusive Bildung im Landkreis Oldenburg auf den Prüfstand. Sonderpädagoge Werner Köhler beschreibt im dk-Interview das „Lernen in Vielfalt“.

In Deutschland ist vor neun Jahren die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft gesetzt worden. In einer Podiumsdiskussion stellt der Kreisbehindertenrat am, Mittwoch, 17. Oktober, ab 18 Uhr in der Hunteschule in Wildeshausen, Heemstraße 40, die Inklusion in der Schule auf den Prüfstand. Mit Landrat Carsten Harings diskutieren die Wissenschaftlerin Carin de Vries, Uni Oldenburg, Heidelies Iden von der Lebenshilfe, Holger Westphal von der GEW, Guido Venth vom Verband der Sonderpädagogen VdS, Kommunalpolitiker Michael Grashorn, Grüne, Schüler- und Elternvertreter sowie die mobile Lehrkraft Werner Köhler.

dk: Herr Köhler, Sie werden für die Podiumsdiskussion zur inklusiven Bildung als „mobile Lehrkraft“ angekündigt. Was ist das denn?

Werner Köhler: Der Ausdruck ist ein bisschen unglücklich. „Mobile Lehrkraft“ klingt ein bisschen wie der „mobile Dienst“, der Lehrer und Eltern berät, mit welchen technischen Hilfsmitteln Kinder mit Sinnesbehinderungen unterstützt werden können. Ich bin als Förderschullehrer und ehemaliger Leiter der Förderschule in Ganderkesee an Regelschulen abgeordnet. Wir unterstützen Lehrkräfte an Grundschulen und Schulen im Sekundarbereich I mit inklusiven Lerngruppen, den Schülern Differenzierungsangebote zu unterbreiten. Zurzeit arbeite ich an einer Oberschule in Nordenham.

Sie wollten nach Abgabe der Schulleitung in Ganderkesee näher an den Kindern arbeiten. Ist es so gekommen?

Das ändert sich mit den Anforderungen. Ich war ab 2014 als Multiplikator der inklusiven Schule und Berater mit nur sechs Stunden Krankheitsvertretung im Unterricht eingesetzt. Jetzt bin ich 20 Stunden im inklusiven Unterricht tätig und sechs Stunden in der Lehrerfortbildung.

Rot-Grün in Hannover hatte das Schlussdatum der Förderschule Lernen schon gesetzt, die rot-schwarze Regierung hat die Laufzeit wieder verlängert. Unterläuft das aus Ihrer Sicht die Inklusion?

Ich bin kein Mensch, der lautstark schimpft. Lernen braucht Zeit, und auch Schulen sind lernende Systeme. Wir wollen nicht, dass Schüler aus der Lerngruppe herausgenommen und separat gefördert werden. Wir wünschen kooperatives Lehren mit unterschiedlichen Rollen und differenzierten Angeboten. Das schließt nicht aus, dass Kinder die Klasse zum Beispiel für ein Lesetraining in einer kleinen Gruppe für bestimmte Zeit verlassen.

Im Schulalltag gelingt die Differenzierung?

Es gelingt unterschiedlich gut. „Lernen in Vielfalt“ ist auch auf die Lehrer zu beziehen. Als Leiter einer Prüfungskommission habe ich schon vor der politischen Weichenstellung Richtung Inklusion angehende Lehrer kennengelernt, die den Unterricht in einem 10. Jahrgang einer Regelschule sehr gut differenziert gestaltet haben. Andererseits sind auch Lehrer Menschen, die gerne mal zur Schablone greifen. Ich gebe zu: Auch ich habe als Förderschullehrer nicht immer spitzenmäßig differenziert.