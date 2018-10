Nordenholz Samstag und Sonntag fand der zweite Nordenholzer Biomarkt statt. An 30 Ständen tranken rund 3000 Besucher auch Wein oder aßen Bio-Eis.

In „Bio“ macht der Nordenholzer Hof noch nicht, aber, sagte Geschäftsführer Michael Niebuhr, nach und nach solle die Speisekarte umgestellt werden. Warum auch nicht, wenn „Bio“ so gut läuft wie am Wochenende rund um sein Restaurant beim 2. Nordenholzer Biomarkt mit rund 30 Bio-Anbietern meist aus der Region. Die Händler durften auf jeden Fall so strahlen wie die Sonne

Weit über 3000 Besucher

Weit über 3000 Besucher kamen nach Angaben der Veranstalter nach Nordenholz .

Die Angebotspalette rund um die Weinscheune war reich: zum Essen Wild-Bolognese oder Flammkuchen, dazu vielleicht ein Bier von Bannas, eine Saftmischung oder fair gehandelter Kaffee. Danach einen der vielen Kuchen, Pralinen oder noch ein Bio-Eis Alles konnte unmöglich probiert werden.

Kleidung, Kräuter und Öl

Auch an den Ständen: Kleidung und Schuhe mal nicht aus Fernost, Kräuter im Topf oder ein gutes Olivenöl. Gekauft wurde, obwohl es den Ausstellern in erster Linie um Kontakte und Imagewerbung ging, sagte Organisatorin Sara Michel. Dazu informierten Imker über Bienen und Bienensterben und verkauften Honig und Samen der Bienen Lieblingspflanzen, Dill oder Phacelia etwa. Kinder arbeiteten währenddessen einen Laufzettel ab, mahlten Mehl und beantworteten fürs „Q-Diplom“, welche Lebewesen Milch geben: Hengste nein, Stuten ja, Cowboys auch nicht.

Oder einfach mal nichts tun

Oder einfach nichts tun: „Das ist schön chillig hier“, sagte einer im Liegestuhl, in der Hand ein buntes Getränk.

„Wunderschön“ fanden die Veranstaltung auch die Winzerinnen Anna und Michaela Weinreuter. Sie waren mit Bio-Riesling und „PiWi“, Wein aus pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, aus Leingarten bei Heilbronn angereist. Ihre Einschätzung nach Jahrhundertsommer und „Hammer-Herbst“: „Mindestens der Rote wird richtig, richtig gut.“

Kochte seine Wild-Bolognese im Wagen und auf der Showbühne: Marcel Schafft aus Oldenburg von „herrlich gutes Essen“. Foto: Ole Rosenbohm

Aussteller und Besucher saßen am Samstag noch zwei Stunden nach Marktende bei Livemusik und Getränken in der Abendsonne. Immer noch richtig „chillig“. Auch Michel lobte in ihrem Resümee die „entspannte, tolle Atmosphäre bei Ausstellern und Besuchern“. Die Händler seien zufrieden, auch weil sie auf ein „zielgerichtetes Publikum getroffen waren“. Wer nicht interessiert ist an Bio, Bienen oder fairem Handel geht kaum auf einen Biomarkt.

Andauernde Erfolgsgeschichte

Schon vergangenes Jahr seien, sagen die Veranstalter, über 3000 zahlende Besucher da gewesen, dieses Mal wohl mindestens ebenso viele. Für Hudes Bürgermeister Holger Lebedinzew ist das eine andauernde Erfolgsgeschichte, die die Gemeinde ebenso wie die Wirtschaftsförderung des Landkreises auch 2019 unterstützen wolle. Der Markt sei, sagte Lebedinzew, „Wirtschaftsförderung mit hohem kulturtouristischem Aspekt“. Michel wollte sich ohne ganz sichere Finanzierung noch nicht auf einen dritten Biomarkt festlegen. Ein Erfolg aber sei der zweite sicher gewesen.