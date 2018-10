Hatten. Ein schwerer Verkehrsunfall mit sieben zum Teil schwer verletzten Personen, darunter ein Säugling und ein Kleinkind, hat sich am Samstagmittag auf der A28 zwischen den Anschlussstellen Hatten und Hude ereignet. An der Unfallstelle waren fünf Rettungs- und zwei Notarztwagen eingesetzt. Auch um zwei Hunde mussten sich die Retter kümmern.

Wie die Autobahnpolizei am Sonntagmittag meldete, liegt der Ort, an dem sich der Unfall am Samstag gegen 12.48 Uhr zutrug, auf dem Gebiet der Gemeinde Hatten.

Laut Polizei war ein 28-jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Delmenhorst unterwegs, als kurz vor ihm eine 54-jährige Frau aus dem Landkreis Wittmund mit ihrem Auto zum Überholen ausscherte.

Auffahrunfall mit fatalen Folgen

Es kam zum Auffahrunfall der beiden Autos. Der Mann aus Oldenburg, seine 30-jährige Ehefrau und zwei Kinder, ein Säugling von drei Monaten und ein Dreijähriger, wurden leicht verletzt vorsorglich in ein Krankenhaus nach Bremen gebracht. Die Fahrerin des anderen Wagens, die 54-jährige Frau, und ihr 30-jähriger Sohn wurden schwer verletzt in Krankenhäuser nach Delmenhorst und Oldenburg gebracht. Die 16-jährige Enkelin wurde leicht verletzt vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die zerstörten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme über den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Größere Verkehrsbehinderungen gab es nicht.

Ersthelfer versorgt Hunde vorbildlich

Vorbildlich verhielt sich laut Polizei ein Ersthelfer aus Oldenburg, der sich etwa zwei Stunden um zwei Hunde kümmerte, die sich zuvor im Auto der 54-jährigen aus Wittmund befunden hatten. Die Tiere konnten anschließend untergebracht werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.