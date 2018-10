Backen und Schnacken: (v.l.) Peter Lauprecht, Bäcker- und Konditormeister Manfred Schäfer, Vereinsvorsitzender Jörg Thielhelm und Detlef Westerholt sorgen im Backhaus für Nachschub. Foto: Thorsten Konkel

Rethorn. „Backen und Schnacken“, unter diesem Motto veranstaltet der Ortsverein Rethorn seit 2002 mit Unterstützung der Bäckerei Meyer Mönchhof jährlich im Frühjahr und Herbst Backtage an seinem Backhaus am Hohenkamp. Auch am Sonntagvormittag zog die Aussicht auf duftenden, ofenfrischen Butterkuchen und frisch gebackenes Brot wieder zahlreiche Rethorner an.