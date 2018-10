Ganderkesee. Noch bis Freitag, 30. November 2018, besteht für Eltern die Möglichkeit, ihre Sprösslinge in einer der Ganderkeseer Einrichtungen zum Kindergartenjahr 2019/20 für einen Kindergarten-, Krippen- oder Hortplatz anzumelden.

Krippenplätze für Kinder bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres werden in den Einrichtungen „Sonnenblume“, „Schatzinsel“, „Spatzennest“, „Rethorn“, „St. Bernhard“, „Habbrügger Weg“, „Ev.-Luth. Jona-Kindertagesstätte“, „Kinder-burg Bergedorf“, „Flohkiste“, „Sonneninsel“, „Montessori Kinderhaus“, „Bargup“ und „Fritz-Reuter-Str.“, angeboten. Darauf weist die Verwaltung hin.

Kindergartenplätze für Kinder ab drei Jahren bis zur Einschulung werden in allen Kindertageseinrichtungen (außer in den Horten und in der „Sonnenblume“) zur Verfügung gestellt.

Hortplätze für Kinder von der Einschulung bis zur Vollendung des 14. Lebens-jahres können in den Einrichtungen „Lummerland“ Ganderkesee, Bookholzberg, Schierbrok und Heide in Anspruch genommen werden.

Telefonisch Anmeldetermine ausmachen

Anmeldetermine können laut Maike Saalfeld von der Gemeinde unter folgenden Nummern direkt mit der jeweiligen Einrichtungsleitung vereinbart werden: Kindertagesstätte Habbrügger Weg, Ganderkesee, Maike Erhorn, (04222) 2759; Kindergarten Kleine Wolke, Ganderkesee, Silke Schiller, (04222)70273; Ev.-Luth. Jona-Kindertagesstätte, Ganderkesee, Birgit Aufermann, (04222) 8596;

Kindergarten Birkenhof, Ganderkesee, Petra Zapf, (04222)400791; Kindertagesstätte Montessori Kinderhaus, Ganderkesee, Julia Kirchhoff, (04222) 400967; Kindergarten Kinderburg Bergedorf, Marion Thelken, (04222) 8776; Kindergarten Hummelburg, Grüppenbühren, Rita Rabs, (04222)2344; Kindergarten Falkenburg, Tanja Poppe, (04222)6378; Kindergarten Wühlmäuse, Elmeloh, Heike Düßmann, (04221)82216; Kita Sonneninsel, Bookholzberg, Edith Ohlenbusch, (04223)8471; Kita St. Bernhard, Bookholzberg, Anna-Margaretha Grotheer, (04223)513; Kita Bargup, Bookholzberg, Matthias Groß, (04221)83338; Kita Fritz-Reuter-Straße, Ganderkesee, (04222)44403; Kita Spatzennest, Schierbrok, Matthias Groß, (04221)83338; Kita Rethorn, Karin Strudthoff, (04223)932893; Kindergarten Flohkiste, Schönemoor, Karin Pranke, (04221)40839; Kita Schatzinsel, Hoykenkamp, Birgit Geerken, (04221) 50787; Kinderkrippe Sonnenblume, Ganderkesee, Jane Thode, (04222) 9202920; Kinderhort Lummerland, Ganderkesee, Meike Peter, (04222) 70357; Kinderhort Bookholzberg, Ines Fahsing, (04223)7076881; Kinderhort Schierbrok, Sarah Gröning, (04221)9719490 sowie Kinderhort Heide, Lisa Schnegelsberg, (04221) 9818613.

„Bargup“ ist die Kindertagesstätte, die derzeit im Neubaugebiet in Bookholzberg errichtet wird und ihren Betrieb voraussichtlich zu Beginn des neuen Jahres aufnehmen wird.

„Fritz-Reuter-Straße“ ist die Kindertagesstätte, die in den kommenden Monaten in Urneburg errichtet wird. Sie soll den Betrieb voraussichtlich mit Beginn des neuen Kindergartenjahres aufnehmen.