Groß Ippener. Einen ungewöhnlichen Fund hat ein Zeuge in Groß Ippener gemacht: Er entdeckte einen aufgebrochenen Tresor.

Der Zeuge entdeckte den Tresor nach Polizeiangaben bereits am Dienstag, 9. Oktober, in einem Bachlauf an der Harpstedter Straße in Groß Ippener. Die Polizei vermutet, dass der Tresor aus einem Einbruch in Bersenbrück stammt.

Zeugen gesucht

Zeugen, die zwischen Montag, 8. Oktober, und Dienstag, 9. Oktober, Personen oder Fahrzeuge in Höhe des Dünsener Bachs an der Harpstedter Straße beobachtet haben, werden gebeten gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (0 44 31)94 10 in Verbindung zu setzen.