SPD-Pläne für neues Baugebiet in Heide

Im Ringen um bezahlbaren Wohnraum in der Gemeinde Ganderkesee schlägt die SPD-Fraktion die Ausweisung eines neuen Baugebietes in Heide vor. Kartendaten: GeoBasis-DE/BKG, Google / Grafik: Jan Eric Fiedler

Ganderkesee-Heide. Im Ringen um bezahlbaren Wohnraum in Ganderkesee schlägt die SPD-Fraktion im Ganderkeseer Gemeinderat jetzt die Ausweisung eines neuen Baugebietes in Heide vor. Die zweieinhalb Hektar große und landwirtschaftlich genutzte Fläche liegt unmittelbar am Schulweg und wird durch den Heuweg auf der einen sowie den Entwässerungsgraben auf der anderen Seite begrenzt.