Überfall auf Geldboten in Ahlhorn MEC öffnen

Am Mittwoch ist ein Geldbote gegen 18.40 Uhr in Ahlhorn im Eingangsbereich eines Geldinstituts an der Wildeshauser Straße überfallen worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Ahlhorn. Am Mittwoch ist ein Geldbote gegen 18.40 Uhr in Ahlhorn im Eingangsbereich eines Geldinstituts an der Wildeshauser Straße überfallen worden.