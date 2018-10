Großenkneten. Schwer verletzt worden ist eine 48-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg am Mittwoch gegen 6 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Hegeler-Wald-Straße in Großenkneten.

Nach Polizeiangaben befuhr die Frau die Hegeler-Wald-Straße in Richtung Huntlosen, als plötzlich ein Wildschwein über die Fahrbahn lief. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge ihr Auto nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Die schwer verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht, am Auto entstand Totalschaden, den die Polizei auf 7000 Euro schätzt.