Die Polizei ist am Freitag zu einem Unfall zur Kreuzung Bergedorfer Straße/Ecke Gewerbestraße gerufen worden. Symbolfoto: Michael Gründel

Ganderkesee. Wie die Polizei erst jetzt mitgeteilt hat, ist es am Freitagvormittag zu einem Unfall im Kreuzungsbereich Bergedorfer Straße/Ecke Gewerbestraße in Ganderkesee gekommen. Gegenüber der Polizei haben die beiden Fahrer, die am Unfall beteiligt waren, widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang gemacht.