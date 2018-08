Lemwerder. Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad in der Gemeinde Lemwerder/Wesermarsch sind am Sonnabendmittag zwei Personen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallopfer schweben laut Polizei in Lebensgefahr.

Ein Motorrad und ein Personenwagen sind am Sonnabend in Sannau in der Gemeinde Lemwerder auf einer leicht kurvigen Landstraße mit großer Wucht zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei schweben sie in Lebensgefahr. Auch ein Rettungshubschrauber wurde eingesetzt. Angaben zum Unfallhergang konnte die Polizei bisher nicht machen.

Motorrad mittig gegen Auto

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr an einer Einmündung in die Hauptstraße zwischen Altenesch und Bardewisch kurz vor dem Abzweig RichtungDeichshausen/Lemwerder. Das Motorrad rammte das Auto in Höhe der Fahrertür. Der Autofahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste mit Spezialgerät der Feuerwehr befreit werden. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme war die Hauptstraße längere Zeit gesperrt.

Zweiter Motorradunfall in kurzer Zeit

Erst vor zweieinhalb Wochen hat es kaum 500 Meter entfernt einen schweren Motorradunfall gegeben. Ohne Beteiligung anderer Fahrzeug war ein Motorradfahrer gestürzt und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.