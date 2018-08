Schützenfest in Falkenburg: Malte zielt an einer der Stationen der Kinder-Olympiade mit der Wasserspritze punktgenau. Foto: Dirk Hamm

Falkenburg. Am ersten Tag des Schützenfests in Falkenburg haben auch die dunklen Regenwolken über dem Festplatz die Feierlaune nicht vermiesen können. Während am Samstag drinnen geschossen wurde, trugen die Kleinen draußen ihre Kinder-Olympiade aus.