Die Vorbereitungen für das Plattdeutsch-Konzert im Grünen laufen: (v. l.) Wiebke Steinmetz, Zita und Fritz Hobbensiefken und Christina Drümecker freuen sich auf den 23. August. Foto: Dirk Hamm

Immer. Rockige Klänge und plattdeutsche Texte in einem schönen Garten: Das bietet am 23. August das Konzert mit Pier 104 im Garten des Ehepaars Hobbensiefken in Immer.