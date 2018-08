Für die Landtage Nord 2018 ist das Messegelände in Wüsting von Freitag, 24. August, bis Montag, 27. August, jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Die Eröffnungsveranstaltung mit Festredner Dr. Hermann Onko Aeikens, Staatssekretär im Bundesministerium für Landwirtschaft, und einem Frühstück beginnt am Freitag, 24. August, um 10 Uhr im Festzelt. Am Samstag, 25. August, gibt es im Anschluss an die Ausstellung eine Party im Festzelt.

Die Eintrittspreise sind gegenüber dem Vorjahr unverändert: Die Tageskarte kostet neun Euro, ermäßigt fünf Euro, für Kinder ab sechs Jahren vier Euro. Es gibt eine Familienkarte sowie eine Dauerkarte für alle vier Tage für 19 Euro.