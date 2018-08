Die noch bis Sonntag amtierenden Könige des Schützenvereins Falkenburg: (von links) Finja Meyer (Jugend), Rolf Gillerke (Senioren), Tino Bachmann (Vogelkönig, hinten), König Hans-Jürgen Niehaus und Königin Elke Osterloh, Desmir Erkoceviq (Schüler, hinten), Franziska Fiolka (Kinder) und Königin der Könige Anke Reimer. Archivfoto: Reiner Haase

Falkenburg. Am Wochenende wird in Falkenburg Schützenfest gefeiert. Am Samstag steigt abends die Vizefeier, am Sonntag die Königsparty.