Bookholzberg . In Bookholzberg, Landkreis Oldenburg, hat am Mittwochvormittag, 8. August 2018, ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 31-jähriger Mann aus Bookholzberg bei einem Verkehrsunfall erlitten. Er war nach Polizeiangaben mit seinem Motorrad am Mittwoch, 8. August 2018, gegen 11.10 Uhr auf der Stenumer Straße in Richtung Bookholzberg unterwegs. Etwa 500 Meter vor dem Ortseingang Bookholzberg geriet er ins Schlingern und wurde von seinem Motorrad geschleudert. Links neben der Fahrbahn prallte der Mann gegen Bäume und blieb schwer verletzt liegen. Sein Krad rutschte noch 80 Meter weiter und kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Zur Rettung des Mannes war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Außerdem waren ein Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Der Mann wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Nach dem Rettungseinsatz hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Unfallstelle wurde zwischen der Stedinger Straße und dem Brookkamp gesperrt.