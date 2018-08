Rasen in Wildeshausen durch Zigarettenkippe in Brand gesetzt? MEC öffnen

Die Feuerwehr ist am Dienstag auf einer großen Rasenfläche an der Hunte in Wildeshausen im Einsatz gewesen. Symbolfoto: Michael Gründel

Wildeshausen. Ein aufmerksamer Bürger hat am Dienstag einen Brand an der Hunte in Wildeshausen entdeckt und sofort die Feuerwehr alarmiert. Das Feuer ist möglicherweise durch eine brennende Zigarette entstanden.