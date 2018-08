Auf A28 in Ganderkesee ohne Fahrerlaubnis erwischt MEC öffnen

Bei einer Kontrolle auf der A28 in Ganderkesee hat die Polizei einen Mann erwischt, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Symbolbild: Daniel Bockwoldt/dpa

Ganderkesee. Die Polizei hat am Samstag in der Nacht auf der A28 einen Mann erwischt, der ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Er hatte zuvor allerdings vortäuschen wollen, dass er gar nicht am Steuer saß.